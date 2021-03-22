ЗАМАНА - В Избербаше строится сад на 250 мест

В Избербаше строится сад на 250 мест

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22 марта, 2021. Понедельник 12:58
В Избербаше строится сад на 250 мест

Строительную площадку детского сада на 250 мест в дагестанском городе Избербаше осмотрел Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов.

В Избербаше строится сад на 250 мест
Общество

В рамках своей рабочей поездки город, премьер пообщался со строителями, поинтересовался условиями их работы.

В частности обсуждалось то, как удобнее вывезти мусор с территории объекта, а также обустройство подъездной дороги к полигону.

 

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