В Избербаше строится сад на 250 мест

Строительную площадку детского сада на 250 мест в дагестанском городе Избербаше осмотрел Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов.

В рамках своей рабочей поездки город, премьер пообщался со строителями, поинтересовался условиями их работы.

В частности обсуждалось то, как удобнее вывезти мусор с территории объекта, а также обустройство подъездной дороги к полигону.