В рамках своей рабочей поездки город, премьер пообщался со строителями, поинтересовался условиями их работы.
В частности обсуждалось то, как удобнее вывезти мусор с территории объекта, а также обустройство подъездной дороги к полигону.
Строительную площадку детского сада на 250 мест в дагестанском городе Избербаше осмотрел Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов.
В рамках своей рабочей поездки город, премьер пообщался со строителями, поинтересовался условиями их работы.
В частности обсуждалось то, как удобнее вывезти мусор с территории объекта, а также обустройство подъездной дороги к полигону.
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