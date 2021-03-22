Три водовоза от МЧС, а также 5000 бутылок объемом 5 литров для обеспечения больниц, школ и детских садов были направлены в город по поручению Председателя регионального Правительства.
Проблемы с водоснабжением Избербаша на контроле у Абдулпатаха Амирханова
- Автор Арслан
- 22 марта, 2021. Понедельник 12:33
«Наша задача на сегодня – выйти из этой ситуации и выстроить планомерную работу, чтобы в дальнейшем к этой теме не возвращаться», - сказал премьер-министр, посетив с рабочим визитом город Избербаш, где, отметим, до сих пор не могут решить проблемы с водоснабжением.