Проблемы с водоснабжением Избербаша на контроле у Абдулпатаха Амирханова

«Наша задача на сегодня – выйти из этой ситуации и выстроить планомерную работу, чтобы в дальнейшем к этой теме не возвращаться», - сказал премьер-министр, посетив с рабочим визитом город Избербаш, где, отметим, до сих пор не могут решить проблемы с водоснабжением.