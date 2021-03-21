ЗАМАНА - Завершился региональный чемпионат «Молодые профессионалы» World Skills Russia

Завершился региональный чемпионат «Молодые профессионалы» World Skills Russia

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21 марта, 2021. Воскресенье 13:34
Завершился региональный чемпионат «Молодые профессионалы» World Skills Russia

В «Доме дружбы» состоялась торжественная церемония закрытия шестого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 2021. В чемпионате приняло участие более 350 профессионалов, которые в течение десяти дней выявляли лучшего в 63 компетенциях. Также, в рамках внеконкурсной программы были представлены 5 регионов страны, из которых прибыли более 50 представителей.

Завершился региональный чемпионат «Молодые профессионалы» World Skills Russia
Общество

В рамках торжественной церемонии закрытия, на сцене «Дома дружбы» выступили популярные артисты и молодые исполнители, пришедшие поддержать участников и пожелать им успехов во всех начинаниях. Врио заместителя председателя правительства региона Анатолий Карибов поблагодарил «молодых профессионалов» и отметил, что участие в данном чемпионате, безусловно, является для них еще одним жизненным этапом.

«Какую-то высоту вы, безусловно, сегодня взяли. Это начало вашей вашего большого трудового и жизненного пути. И мы уверены, что вы уже достигнув каких-то первых ступеней, квалификаций, будете достойно работать на благо нашей республики», заключил Анатолий Каримов. Далее в рамках церемонии закрытия, все финалисты получили соответствующие медали, грамоты и памятные призы.

 

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