В Дагестане задействовали скрытые патрули для снижения аварийности

Уточним, что с начала года в Дагестане по официальной статистике произошло более 3-х тысяч случаев выезда на полосу встречного движения, в результате чего за первые месяцы 2021 года сорок девять дорожно-транспортных происшествий, ве которых погибли 24 человека. Различные травмы получили 92 человека.