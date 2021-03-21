Уточним, что с начала года в Дагестане по официальной статистике произошло более 3-х тысяч случаев выезда на полосу встречного движения, в результате чего за первые месяцы 2021 года сорок девять дорожно-транспортных происшествий, ве которых погибли 24 человека. Различные травмы получили 92 человека.
В Дагестане задействовали скрытые патрули для снижения аварийности
- Автор Хадижат
- 21 марта, 2021. Воскресенье 09:08
ГИБДД Дагестана привлекла к работе на дорогах республики автомобили скрытого патрулирования. Цель данного нововведения снижение количество автомобильных аварий, сообщает пресс-служба ведомства.
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