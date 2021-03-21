ЗАМАНА - В Дагестане задействовали скрытые патрули для снижения аварийности

В Дагестане задействовали скрытые патрули для снижения аварийности

Автор
21 марта, 2021. Воскресенье 09:08
В Дагестане задействовали скрытые патрули для снижения аварийности

ГИБДД Дагестана привлекла к работе на дорогах республики автомобили скрытого патрулирования. Цель данного нововведения снижение количество автомобильных аварий, сообщает пресс-служба ведомства.

В Дагестане задействовали скрытые патрули для снижения аварийности
Общество

Уточним, что с начала года в Дагестане по официальной статистике произошло более 3-х тысяч случаев выезда на полосу встречного движения, в результате чего за первые месяцы 2021 года сорок девять дорожно-транспортных происшествий, ве которых погибли 24 человека. Различные травмы получили 92 человека.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top