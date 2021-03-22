ЗАМАНА - В овцеводческих хозяйствах Дагестана родились 376 тысяч ягнят

В овцеводческих хозяйствах Дагестана родились 376 тысяч ягнят

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22 марта, 2021. Понедельник 00:05
В овцеводческих хозяйствах Дагестана родились 376 тысяч ягнят

В Дагестане сотрудники  Республиканского управления отгонного животноводства ознакомились состоянием прироста овец в рамках зоны отгонного животноводства в Кочубее.

В овцеводческих хозяйствах Дагестана родились 376 тысяч ягнят
Общество

Как подчеркнули в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона, в Дагестане на восемнадцатое марта окотилось сорок процентов овец,  на свет произведено более 376 тысяч ягнят. 

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