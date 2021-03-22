Как подчеркнули в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона, в Дагестане на восемнадцатое марта окотилось сорок процентов овец, на свет произведено более 376 тысяч ягнят.
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В Дагестане сотрудники Республиканского управления отгонного животноводства ознакомились состоянием прироста овец в рамках зоны отгонного животноводства в Кочубее.
Как подчеркнули в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона, в Дагестане на восемнадцатое марта окотилось сорок процентов овец, на свет произведено более 376 тысяч ягнят.
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