ЗАМАНА - В Дагестане обсудили информационную инфраструктуру региона

В Дагестане обсудили информационную инфраструктуру региона

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20 марта, 2021. Суббота 09:55
В Дагестане обсудили информационную инфраструктуру региона

О ходе реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в республике говорили в пятницу, 19 марта, на совещании проектного комитета под управлением Первого заместителя Председателя Правительства РД Батыра Эмеева.

В Дагестане обсудили информационную инфраструктуру региона
Общество

Обозначенный национальный проект содержит в себе 5 местных проектов.
Стоит отметить, что за 2020 год в рамках проекта «Информационная инфраструктура» в республике к скоростной сети интернет был подключен 931 социально-значимый объект.
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