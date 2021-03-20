Обозначенный национальный проект содержит в себе 5 местных проектов.
Стоит отметить, что за 2020 год в рамках проекта «Информационная инфраструктура» в республике к скоростной сети интернет был подключен 931 социально-значимый объект.
Подробнее читайте по ссылке
В Дагестане обсудили информационную инфраструктуру региона
- Автор Хадижат
- 20 марта, 2021. Суббота 09:55
О ходе реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в республике говорили в пятницу, 19 марта, на совещании проектного комитета под управлением Первого заместителя Председателя Правительства РД Батыра Эмеева.
Обозначенный национальный проект содержит в себе 5 местных проектов.
Последнее от Хадижат
- Налоги сети «Магнит» будут поступать в местный бюджет
- В галерее Дома поэзии проходит выставка «Архитектор Албури Алхазов»
- Гасан Османов: "Многие годы в столице республики не решалась масса проблем"
- В Дагестане 1130 социальных объектов подключат к высокоскоростному интернету до конца года
- Шамсигат Насрулаева: "Особый статус Севастополя всегда был связан с Россией"