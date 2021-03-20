Гасан Османов: "Многие годы в столице республики не решалась масса проблем"

«Они требовали системных решений и политической воли, я бы сказал. До недавнего времени, эти проблемы не только не решались, на них просто закрывали глаза.

С приходом нового руководства, верю, что будет наведен порядок в сердце нашей республики Сергей Алимович имеет большой опыт решения сложных вопросов не только в рамках одного региона. Он долгое время руководил полпредством Северо-Кавказского федерального округа. Уверен, такой человек как он сможет, наконец, решить проблемы нашей столицы», отметил Гасан Османов.

Также он добавил, что сегодня люди, как воды жаждут решения насущных проблем.

«Первое, что видит турист приезжая в республику, это не Дубки или Сулакский каньон, он видит Махачкалу. Встречают по одежке, провожают по уму. Важно первое впечатление!

Да и жителям Махачкалы и просто жителям республики хочется гордиться своей столицей», - заключил он.