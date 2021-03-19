Шамсигат Насрулаева: "Особый статус Севастополя всегда был связан с Россией"

16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии. Более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.

По мнению заместителя председателя Общественной палаты Дагестана, директора Многопрофильного лицея №9 Махачкалы Шамсигат Насрулаевой, подобные результаты голосования свидетельствуют о том, что крымчане поняли: только в составе России они обретут свободное право изучать свой родной язык и развивать свою культуру.

"Особый статус Севастополя всегда был связан с Россией. Он основан Россией, он поддерживался ею. Поэтому референдум, который состоялся 16 марта 2014 года, еще раз показал, что жители Крыма и Севастополя добровольно я бы даже сказала с радостью вошли в состав России. Со времени вхождения Крыма в состав России сделано многое: построены Крымский мост и аэропорт в Симферополе, построены новые школы и больницы, получили развитие санитарно-курортная сфера и туризм. Мы рады, что восстановилась историческая справедливость: Севастополь и Крым вошли в состав России", подчеркнула Шасигат Насрулаева.

Также она добавила, что сегодня у крымчан нет абсолютно никакого сомнения: за ними стоит Россия, и это вселяет в людей надежду, веру и оптимизм.