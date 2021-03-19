Эседулле Абачеву присвоили воинское звание
- Автор Арслан
- 19 марта, 2021. Пятница 15:06
Воинское звание генерал-майора генерал-майора уроженцу селения Зильдик Хивского района Дагестана Эседулле Абачеву присвоено, согласно Указу главы государства Владимира Путина, сообщают «Зори Табасарана».
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