ЗАМАНА - Эседулле Абачеву присвоили воинское звание

Эседулле Абачеву присвоили воинское звание

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19 марта, 2021. Пятница 15:06
Эседулле Абачеву присвоили воинское звание

Воинское звание генерал-майора генерал-майора уроженцу селения Зильдик Хивского района Дагестана Эседулле Абачеву  присвоено, согласно Указу главы государства Владимира Путина, сообщают «Зори Табасарана».

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Эседулле Абачеву присвоили воинское звание
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