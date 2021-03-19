Порядок действий, заявление на продление выплат в рамках которого осуществляется по достижении ребенком возраста одного года или двух лет, возобновляется, как сообщили в ведомстве, с 1 марта.
Процесс продления выплат на детей до 3 лет возвратился к привычному порядку
- Автор Арслан
- 19 марта, 2021. Пятница 15:00
В министерстве труда и социального развития Дагестана сообщили, что с пакетом документов в орган социальной защиты гражданам для продления выплат нужно будет обращаться как и прежде, до начала пандемии.