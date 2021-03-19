Процесс продления выплат на детей до 3 лет возвратился к привычному порядку

Автор Арслан

В министерстве труда и социального развития Дагестана сообщили, что с пакетом документов в орган социальной защиты гражданам для продления выплат нужно будет обращаться как и прежде, до начала пандемии.