Подробнее об итогах деятельности отдела рассказала начальник махачкалинского ЗАГСа Заира Омарова.
В махачкалинском ЗАГСе подвели итоги 2020 года
- Автор Арслан
- 19 марта, 2021. Пятница 12:11
Подводя итоги отдела ЗАГСа, в администрации города отметили, что в связи с пандемией количество регистраций браков и разводов значительно снизилось.
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