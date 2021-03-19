ЗАМАНА - Эксперты в области градостроительства прокомментировали выступление врио Главы Дагестана

Эксперты в области градостроительства прокомментировали выступление врио Главы Дагестана

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19 марта, 2021. Пятница 10:37
Эксперты в области градостроительства прокомментировали выступление врио Главы Дагестана

Планы по решению вопросов и дальнейшему развитию Махачкалы, отмеченные врио Главы региона Сергеем Меликовым в рамках своего выступления, прокомментировал руководитель Главархитектуры Дагестана Незир Гусейнов.

Эксперты в области градостроительства прокомментировали выступление врио Главы Дагестана
Общество

В частности экспертом было отмечено, что качество жизни в городе напрямую будет зависеть от решения ряда направлений, которые, в первую очередь, волнуют самих жителей.

Развитие социальной инфраструктуры, увеличение доступного жилищного строительства, улучшение состояния транспортного комплекса, экологии, а также образования, по словам Гусейнова, являются приоритетными направлениями в сфере развития муниципалитета.

Свое мнение касаемо развития города выразил также президент Совета Ассоциации  «Гильдия строителей СКФО» Али Шахбанов.

Комментируя посыл врио руководителя республики, эксперт в области градостроительства сказал, что, прежде всего, нужно обратить внимание на ту загруженность, что царит в городе в виде точечных застроек. «Город задыхается, ее инженерная инфраструктура не справляется, отсюда и проблемы», - резюмировал Шахбанов.

Предложив ряд предложений, которые, на его взгляд, могут помочь выправлению существующей ситуации в столице Дагестана, глава Совета Ассоциации отметил некую программу «реновации», которая поможет разгрузить районы и кварталы Махачкалы для формирования там парков, социальных объектов, парков, скверов, прогулочных пространств, площадей.

 

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