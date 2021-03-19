Дагестан представила команда преподавателей лицея №8 г. Махачкалы, в состав которой вошли Динара Сайпуллаева (Хамавова), Айисат Абдулаева и Индира Салманова.
Стоит отметить, что конкурс «Учитель будущего» стартовал в ноябре 2019 года и включал дистанционный и очный этапы. Поначалу преподавателям предстояло пройти процедуру регистрации и выдержать несколько онлайн тестирований, а потом поучаствовать в очных соревнованиях.
Дагестанские педагоги претендуют на звание «Учителей будущего»
- Автор Хадижат
- 19 марта, 2021. Пятница 00:09
Финальный этап конкурса педагогов «Учитель будущего» стартовал вчера в в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие 296 преподавателей из 44 регионов России.
Дагестан представила команда преподавателей лицея №8 г. Махачкалы, в состав которой вошли Динара Сайпуллаева (Хамавова), Айисат Абдулаева и Индира Салманова.
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