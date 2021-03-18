Мобилизоваться должны как республика, так и «Россети»

Главной темой встречи стало обсуждение развития сетевого комплекса региона, в рамках которого было объявлено решение об инвестировании в модернизацию сетей республики более одного миллиарда рублей.

Комментируя визит руководителя «Россетей» в Дагестан, заслуженный экономист РД, председатель общественного совета при Минэкономразвития региона Шахмардан Мудуев отметил, что обсуждение сложившейся ситуации было необходимо: изношенность электрических сетей в республике продолжает расти, проблемы, связанные с низким энергообеспечением, усиливаются и углубляются. «В республике очень много самовольно установленных подстанций, особенно в новостройках. В частном порядке все это делается, целые паутины образовались из этих частных сетей. Вот поэтому и потерь много, и коррупция есть. Здесь нужно в корне всю систему менять. Мобилизоваться должны и республика, и «Россети», чтобы решить этот вопрос», подчеркнул Мудуев.

По мнению главного редактора газеты «Ёлдаш» Рустама Джалакова, приезд Андрея Рюмина в Дагестан пришелся как нельзя кстати.

«Аварийность, уменьшение продолжительности прекращения передачи энергии, мероприятия по подготовке к зимнему сезону вопросы, требующие непосредственного участия топ менджмента компании, ибо это большие вложения», заключил Джалаков. О ходе встречи врио Главы РД Сергея Меликова и Генерального директора "Россетей" Андрея Рюмина читайте по ссылке