ЗАМАНА - Мобилизоваться должны как республика, так и «Россети»

Мобилизоваться должны как республика, так и «Россети»

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18 марта, 2021. Четверг 14:43
Мобилизоваться должны как республика, так и «Россети» Мобилизоваться должны как республика, так и «Россети» Мобилизоваться должны как республика, так и «Россети»

В Махачкале состоялась рабочая встреча врио Главы Республики Дагестан Сергея Меликова и Генерального директора «Россетей» Андрея Рюмина.

Мобилизоваться должны как республика, так и «Россети»
Общество

Главной темой встречи стало обсуждение развития сетевого комплекса региона, в рамках которого было объявлено решение об инвестировании в модернизацию сетей республики более одного миллиарда рублей.

Комментируя визит руководителя «Россетей» в Дагестан, заслуженный экономист РД, председатель общественного совета при Минэкономразвития региона Шахмардан Мудуев отметил, что обсуждение сложившейся ситуации было необходимо: изношенность электрических сетей в республике продолжает расти, проблемы, связанные с низким энергообеспечением, усиливаются и углубляются. «В республике очень много самовольно установленных подстанций, особенно в новостройках. В частном порядке все это делается, целые паутины образовались из этих частных сетей. Вот поэтому и потерь много, и коррупция есть. Здесь нужно в корне всю систему менять. Мобилизоваться должны и республика, и «Россети», чтобы решить этот вопрос», подчеркнул Мудуев.

По мнению главного редактора газеты «Ёлдаш» Рустама Джалакова, приезд Андрея Рюмина в Дагестан пришелся как нельзя кстати.
«Аварийность, уменьшение продолжительности прекращения передачи энергии, мероприятия по подготовке к зимнему сезону вопросы, требующие непосредственного участия топ менджмента компании, ибо это большие вложения», заключил Джалаков. О ходе встречи врио Главы РД Сергея Меликова и Генерального директора "Россетей" Андрея Рюмина читайте по ссылке

 

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