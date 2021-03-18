Новые меры социальной поддержки

Владимир Путин подписал закон, разрешающий многодетным родителям, воспитывающим несовершеннолетних детей, получать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время.

Изменения вносятся в Трудовой кодекс: с 12 до 18 лет увеличивается возраст детей, родителям которых предоставляется приоритет по выбору времени отпуска, право может быть реализовано до достижения младшим из них 14 лет. Ранее льгота предоставлялась работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет.

Михаил Мишустин подписал постановление о расширении возможностей досрочного выхода на пенсию для учителей, врачей, летчиков и пожарных. Теперь в стаже работы будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации.

Комментируя новые меры социальной поддержки в стране, главный редактор республиканской газеты "Замана" председатель Ассоциации СМИ Республики Дагестан Арсен Юсупов отметил, что социально ориентированное государство всегда заботится о малоимущих и многодетных семьях.

"Но нужно не забывать о цифровой трансформации и развитии качества услуг оказываемых в МФЦ и на портали Госуслуги. Чтобы все меры государственной поддержки люди смогли получать в один "клик" и без затруднений и затраты времени на их оформление", - добавил Юсупов.