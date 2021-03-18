За дагестанское дерево, растущее на протяжении 283 лет, проголосовали более 66 тысяч человек.
Первые и вторые места между собой поделили дуб из Испании и платан из Италии.
Третье место на международном конкурсе «Европейское дерево года — 2021» заняло древнее дерево, растущее во дворе старинной Джума-мечети в исторической части Дербента, сообщили в пресс-службе даглесхоза.
За дагестанское дерево, растущее на протяжении 283 лет, проголосовали более 66 тысяч человек.
Первые и вторые места между собой поделили дуб из Испании и платан из Италии.
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