Дербентский платан вошел в тройку победителей

Третье место на международном конкурсе «Европейское дерево года — 2021» заняло древнее дерево, растущее во дворе старинной Джума-мечети в исторической части Дербента, сообщили в пресс-службе даглесхоза.

За дагестанское дерево, растущее на протяжении 283 лет, проголосовали более 66 тысяч человек.

Первые и вторые места между собой поделили дуб из Испании и платан из Италии.