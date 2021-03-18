ЗАМАНА - Дербентский платан вошел в тройку победителей

Дербентский платан вошел в тройку победителей

Автор
18 марта, 2021. Четверг 13:42
Дербентский платан вошел в тройку победителей

Третье место на международном конкурсе «Европейское дерево года — 2021» заняло древнее дерево, растущее во дворе старинной Джума-мечети в исторической части Дербента, сообщили в пресс-службе даглесхоза.

Дербентский платан вошел в тройку победителей
Общество

За дагестанское дерево, растущее на протяжении 283 лет, проголосовали более 66 тысяч человек.

Первые и вторые места между собой поделили дуб из Испании и платан из Италии.

 

Последнее от Арслан

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top