Мероприятие, посвященное Дню воссоединения Крыма с Россией, подразумевает собой фотографии, выложенные на страницах сети Инстаграм с хэштегом #КРЫМСКИЕ_ОКНА.
В Дагестане пройдет акция «Крым и Россия – едины. Крымские окна»
- Автор Арслан
- 18 марта, 2021. Четверг 11:25
Республиканская акция «Крым и Россия – едины. Крымские окна», в рамках которой жители региона украсят окна своих квартир и домов российскими флагами и рисунками, пройдет 18-25 марта, сообщает Министерство по делам молодежи Дагестана.