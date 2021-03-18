ЗАМАНА - В Дагестане пройдет акция «Крым и Россия – едины. Крымские окна»

В Дагестане пройдет акция «Крым и Россия – едины. Крымские окна»

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18 марта, 2021. Четверг 11:25
В Дагестане пройдет акция «Крым и Россия – едины. Крымские окна»

Республиканская акция «Крым и Россия – едины. Крымские окна», в рамках которой жители региона украсят окна своих квартир и домов российскими флагами и рисунками, пройдет 18-25 марта, сообщает Министерство по делам молодежи Дагестана.

В Дагестане пройдет акция «Крым и Россия – едины. Крымские окна»
Общество

Мероприятие, посвященное Дню воссоединения Крыма с Россией, подразумевает собой фотографии, выложенные на страницах сети Инстаграм с хэштегом #КРЫМСКИЕ_ОКНА.

 

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