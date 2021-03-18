Мэр Махачкалы принес извинения горожанам за неудобства, вызванные отключением воды

Глава Махачкалы Салман Дадаев на личной странице в Instagram обратился жителям города и разъяснил ситуацию с отключением водоснабжения.

В своем обращении, мэр города подчеркнул, что для решения данной проблемы прикладываются все возможные усилия и принес извинения за доставленные неудобства. Также Дадаев поблагодарил жителей за проявленное терпение и пообещал, что в городе будет произведен перерасчет коммунальных платежей за данный период.