В своем обращении, мэр города подчеркнул, что для решения данной проблемы прикладываются все возможные усилия и принес извинения за доставленные неудобства. Также Дадаев поблагодарил жителей за проявленное терпение и пообещал, что в городе будет произведен перерасчет коммунальных платежей за данный период.
Мэр Махачкалы принес извинения горожанам за неудобства, вызванные отключением воды
- Автор Хадижат
- 18 марта, 2021. Четверг 05:26
Глава Махачкалы Салман Дадаев на личной странице в Instagram обратился жителям города и разъяснил ситуацию с отключением водоснабжения.
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