ЗАМАНА - Мэр Махачкалы принес извинения горожанам за неудобства, вызванные отключением воды

Мэр Махачкалы принес извинения горожанам за неудобства, вызванные отключением воды

Автор
18 марта, 2021. Четверг 05:26
Мэр Махачкалы принес извинения горожанам за неудобства, вызванные отключением воды

Глава Махачкалы Салман Дадаев на личной странице в Instagram обратился жителям города и разъяснил ситуацию с отключением водоснабжения.

В своем обращении, мэр города подчеркнул, что для решения данной проблемы прикладываются все возможные усилия и принес извинения за доставленные неудобства. Также Дадаев поблагодарил жителей за проявленное терпение и пообещал, что в городе будет произведен перерасчет коммунальных платежей за данный период. 

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top