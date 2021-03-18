ЗАМАНА - Дагестанцев вновь предупреждают об усилении ветра

Дагестанцев вновь предупреждают об усилении ветра

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18 марта, 2021. Четверг 05:11
Дагестанцев вновь предупреждают об усилении ветра

Региональное управление МЧС РФ по РД вновь предупреждает жителей региона о предстоящем сильном ветре в ряде населенных пунктов.

Дагестанцев вновь предупреждают об усилении ветра
Общество

“С 17-18 марта по районам республики ожидается усиление северо-западного ветра, местами до 15-20 м/с”, сообщает источник. Подчеркнём, что при возникновении экстренных ситуаций, вызванных в том числе непогодой, гражданам необходимо обратиться по едиными номерам служб спасения: 101,112.

 

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