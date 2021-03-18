В Кизляре зафиксирован резкий рост заболеваемости органов пищеварения

В Кизляре отмечено резкое увеличение количества пациентов с язвами и кровотечениями желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщает "Молодежь "Дагестана".

Согласно мнению заместителя главного врача городской больницы Руслана Чараганова, лишь в течении минувшего месяца количество поступивших пациентов сравнялось с поступившими с данной проблемой за весь прошедший год. Увеличение количества заболеваний ЖКТ у кизлярцев вероятнее всего связано с сезонным периодом обострения у пациентов язвенной болезни желудка, которая может осложняться также кровотечением, пояснили в горбольнице.