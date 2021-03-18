Обсуждая с врио Главы Дагестана Сергеем Меликовым планы развития энергетики региона, руководитель компании назвал обеспечение высокой надежности электроснабжения жителей республики основной задачей предприятия.
В рамках заседания было также отмечено, что, не смотря на то, что на территории региона за прошедший год «Россетями» установлено 11 тысяч «умных» счетчиков, энергия все же исчезает.
«Будем работать над уменьшением потери электроэнергии, что особенно актуально для Ахтынского и Кайтагского районов Дагестана», - сообщил Рюмин.