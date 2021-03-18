Порядка 1 миллиарда рублей будет вложено в развитие электросетей Дагестана

Об этом стало известно в рамках рабочего совещания с участием прибывшего в регион с рабочим визитом «Россетей» Андрея Рюмина.

Обсуждая с врио Главы Дагестана Сергеем Меликовым планы развития энергетики региона, руководитель компании назвал обеспечение высокой надежности электроснабжения жителей республики основной задачей предприятия.

В рамках заседания было также отмечено, что, не смотря на то, что на территории региона за прошедший год «Россетями» установлено 11 тысяч «умных» счетчиков, энергия все же исчезает.

«Будем работать над уменьшением потери электроэнергии, что особенно актуально для Ахтынского и Кайтагского районов Дагестана», - сообщил Рюмин.