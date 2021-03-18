ЗАМАНА - Порядка 1 миллиарда рублей будет вложено в развитие электросетей Дагестана

Порядка 1 миллиарда рублей будет вложено в развитие электросетей Дагестана

Автор
18 марта, 2021. Четверг 02:13
Порядка 1 миллиарда рублей будет вложено в развитие электросетей Дагестана

Об этом стало известно в рамках рабочего совещания с участием прибывшего в регион с рабочим визитом «Россетей» Андрея Рюмина.

Порядка 1 миллиарда рублей будет вложено в развитие электросетей Дагестана
Общество

Обсуждая с врио Главы Дагестана Сергеем Меликовым планы развития энергетики региона, руководитель компании назвал обеспечение высокой надежности электроснабжения жителей республики основной задачей предприятия.

В рамках заседания было также отмечено, что, не смотря на то, что на территории региона за прошедший год «Россетями» установлено 11 тысяч «умных» счетчиков, энергия все же исчезает.

«Будем работать над уменьшением потери электроэнергии, что особенно актуально для Ахтынского и Кайтагского районов Дагестана», - сообщил Рюмин.

 

Последнее от Арслан

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top