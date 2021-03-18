Уточним, что данный скачок цен уже второй с начала 2021 года. Стоимость автотранспорта увеличена на 11-20 тысяч рублей. Например, двадцать тысяч в цене прибавит Vesta, а универсал Largus подорожает на четырнадцать тысяч. Популярная на Северном Кавказе модель Lada Granta станет дороже на одиннадцать тысяч рублей.
В России вновь подорожали автомобили Lada
- Автор Хадижат
- 18 марта, 2021. Четверг 08:49
В России с понедельника повысились в цене автомобили Lada.
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