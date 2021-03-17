Глава Минмолодежи РД Камил Саидов рассказал о планах ведомства в текущем году

Также Саидов поделился планами на текущий год. Министр подчеркнул, что на итоговом заседании Росмолодежи министерство было награждено за информационное освещение молодежной политики а также за проведение работы по профилактикетеррористической деятельности среди молодежи и реализации проектов в сфере добровольчества.

В сумме в Республике Дагестан за прошлый год было проведено около 800 мероприятий для молодежи как в онлайн, так и в офлайн формате.

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