Также Саидов поделился планами на текущий год. Министр подчеркнул, что на итоговом заседании Росмолодежи министерство было награждено за информационное освещение молодежной политики а также за проведение работы по профилактикетеррористической деятельности среди молодежи и реализации проектов в сфере добровольчества.
В сумме в Республике Дагестан за прошлый год было проведено около 800 мероприятий для молодежи как в онлайн, так и в офлайн формате.
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Глава Минмолодежи РД Камил Саидов рассказал о планах ведомства в текущем году
- Автор Хадижат
- 17 марта, 2021. Среда 17:50
Руководитель Министерства Молодежи Дагестана Камил Саидов рассказал о проделанной ведомством работе в ушедшем году в рамках заседания коллегии министерства по делам молодежи РД.
Также Саидов поделился планами на текущий год. Министр подчеркнул, что на итоговом заседании Росмолодежи министерство было награждено за информационное освещение молодежной политики а также за проведение работы по профилактикетеррористической деятельности среди молодежи и реализации проектов в сфере добровольчества.
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