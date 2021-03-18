Как сообщил глава министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Расул Ибрагимов, реализация проекта канатной дороги начнется только после получения позитивного заключения экспертизы.
Сообщается, что общая протяженность канатной дороги составит 2,8 км, а перепад высот составит приблизительно 190 метров. У канатной дороги будет 12 опор.
Проект канатной дороги в Дербенте будет готов в августе
- Автор Хадижат
- 18 марта, 2021. Четверг 00:03
Проектно-сметная документация будущей канатной дороги, которая соединит древнейшую крепость Нарын-Кала c побережьем Дербента будет готова в августе.
Как сообщил глава министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Расул Ибрагимов, реализация проекта канатной дороги начнется только после получения позитивного заключения экспертизы.
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