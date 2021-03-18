ЗАМАНА - в Дахадаевском районе малышам рассказали о пожарной безопасности

в Дахадаевском районе малышам рассказали о пожарной безопасности

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18 марта, 2021. Четверг 00:45
в Дахадаевском районе малышам рассказали о пожарной безопасности в Дахадаевском районе малышам рассказали о пожарной безопасности

В дошкольных учебных заведениях Дахадаевского прошли открытые занятия по пожарной безопасности.

в Дахадаевском районе малышам рассказали о пожарной безопасности
Общество

Воспитатели дошкольного учреждения «Солнышко» села Уркарах провели спортивные занятия «Мы юные пожарные!», в процессе которых с интересом все дети приняли участие в постановочном тушении пожара.

Например, в детскому саду 2 села Уркарах с детками провели беседы во всех группах, в рамках которых на примере ярких картинок дошколятам поведали о главных причинах возможного возгорания
и рассказали о последствиях. Воспитатель детсада Патимат Исахмедова считает, что три года прекрасный возраст доя того, чтобы начинать объяснять ребенку аз пожарной безопасности.

 

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