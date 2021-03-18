в Дахадаевском районе малышам рассказали о пожарной безопасности

Воспитатели дошкольного учреждения «Солнышко» села Уркарах провели спортивные занятия «Мы юные пожарные!», в процессе которых с интересом все дети приняли участие в постановочном тушении пожара.

Например, в детскому саду 2 села Уркарах с детками провели беседы во всех группах, в рамках которых на примере ярких картинок дошколятам поведали о главных причинах возможного возгорания

и рассказали о последствиях. Воспитатель детсада Патимат Исахмедова считает, что три года прекрасный возраст доя того, чтобы начинать объяснять ребенку аз пожарной безопасности.