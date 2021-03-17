Пользователи "Яндекса" смогут выбрать любой домен для почты

В "Яндекс.почте 360" появилась возможность выбрать любой домен для личной почты. Другими словами, пользователи наконец могут избавиться от приставки yandex.ru, а выбрать что-то свое. Например, адрес, который подойдет им по роду деятельности или просто легко запоминается. Например, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .