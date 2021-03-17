ЗАМАНА - Пользователи "Яндекса" смогут выбрать любой домен для почты

Пользователи "Яндекса" смогут выбрать любой домен для почты

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17 марта, 2021. Среда 16:58
Пользователи &quot;Яндекса&quot; смогут выбрать любой домен для почты

В "Яндекс.почте 360" появилась возможность выбрать любой домен для личной почты. Другими словами, пользователи наконец могут избавиться от приставки yandex.ru, а выбрать что-то свое. Например, адрес, который подойдет им по роду деятельности или просто легко запоминается. Например, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Пользователи "Яндекса" смогут выбрать любой домен для почты
Общество

Руководитель направления Владимир Русинов отметил, что у современного человека большинство рабочих переписок завязано на электронной почте, а наличие собственного домена станет приятным дополнением и повысит его статус, например, в глазах заказчика.
«Такие адреса обычно вызывают больше доверия и солиднее выглядят. Думаю, новая возможность заинтересует фрилансеров, владельцев стартапов и вообще всех, кто хочет повысить свою узнаваемость», заключил Русинов.

 

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