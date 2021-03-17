ЗАМАНА - В Дагестане представили проект строительства дома для временного проживания выпускников интернатов

В Дагестане представили проект строительства дома для временного проживания выпускников интернатов

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17 марта, 2021. Среда 15:31
В Дагестане представили проект строительства дома для временного проживания выпускников интернатов В Дагестане представили проект строительства дома для временного проживания выпускников интернатов

В Министерстве строительства Республики Дагестан прошла презентация проекта строительства дома временного содержания для выпускников интернатов.

В Дагестане представили проект строительства дома для временного проживания выпускников интернатов
Общество

Сегодня, как сообщил инициатор проекта Дмитрий Цаур, 18 выпускников интернатов объединившись, снимают дом в Махачкале а чтобы прокормить себя, выступают в учебных заведениях и детских садах по всей республике с театральными детскими постановками. Подробнее о проекте читайте по ссылке

 

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