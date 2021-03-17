В Дагестане представили проект строительства дома для временного проживания выпускников интернатов

Сегодня, как сообщил инициатор проекта Дмитрий Цаур, 18 выпускников интернатов объединившись, снимают дом в Махачкале а чтобы прокормить себя, выступают в учебных заведениях и детских садах по всей республике с театральными детскими постановками. Подробнее о проекте читайте по ссылке