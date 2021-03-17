Руководитель ведомства осмотрела стенды с экспонатами народных промыслов Дагестана. Стоит отметить, что свои туристические предложения на ведущей профплощадке государства, представили четырнадцать туркомпаний и агентств региона.
Руководитель Ростуризма России посетила дагестанскую экспозицию на выставке «Путешествия и туризм»
- Автор Хадижат
- 17 марта, 2021. Среда 14:49
Руководитель Ростуризма России Зарина Догузова на на Международной туристической выставке «Путешествия и туризм», открывшейся в Москве, посетила посетила дагестанский стенд. Её встретили национальными угощениями и зажигательной лезгинкой.
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