ЗАМАНА - Алигалбац Гусейнов: "Почти каждый месяц мы сталкиваемся с природными катаклизмами и оперативно на них реагируем"

Алигалбац Гусейнов: "Почти каждый месяц мы сталкиваемся с природными катаклизмами и оперативно на них реагируем"

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17 марта, 2021. Среда 13:52
Алигалбац Гусейнов: &quot;Почти каждый месяц мы сталкиваемся с природными катаклизмами и оперативно на них реагируем&quot;

Ситуацию, сложившуюся в республике в результате последствий природной стихии прокомментировал Помощник Депутата НС РД, общественный деятель Алигалбац Гусейнов.

Алигалбац Гусейнов: "Почти каждый месяц мы сталкиваемся с природными катаклизмами и оперативно на них реагируем"
Общество

По его мнению, все мы еще не до конца оправились от пережитого стресса, вызванного пандемией,  но этот опыт поможет дагестанцам справиться с последствиями катаклизмов.

«Почти каждый месяц мы сталкиваемся с природными катаклизмами и оперативно на них реагируем: то оползни, то подъемы уровня рек, то обвалы и теперь, наконец, антициклон, который привёл к небывалому количеству снега. Республика переживает не самые простые времена, уничтожены тепличные хозяйства Карабудахкентского и других районов, мы наблюдаем множественные аварии в системе ЛЭП,  перебои в подаче воды.  Нельзя не отметить ту оперативность, с которой Глава Дагестана и соответствующие ведомства сегодня реагируют на происходящее. Достаточно сказать, что вчера в связи приостановкой подачи воды был создан Оперативный штаб для решения этого вопроса. Также стоит отметить работу аварийных бригад «Россетей», которые продемонстрировали свою слаженную и оперативную работу в необходимый момент», - считает общественный деятель.

Также Алигалбац Гусейнов напомнил, что совсем недавно, благодаря сплоченности жителей республики и усилиям руководства региона Дагестану удалось выбраться из мусорного коллапса. «Представляю если бы эта ситуация пришлась бы на летний период.. творился бы ужас. Органика под воздействием тепла начала бы разлагаться и привела бы к антисанитарии. Но, при вмешательстве Врио Главы Дагестана Сергея Алимовича эта ситуация разрешилась. Я лично, как общественный деятель и член правления ДРОО «Поддержка Курса Главы РД» не раз участвовал в зачистке мусорных контейнеров в городе», - отметил он. 

 

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