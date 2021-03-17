Ситуацию с перебоями воды обсудили в Правительстве Дагестана
- Автор Арслан
- 17 марта, 2021. Среда 13:36
Изношенность объектов водоснабжения и водоотведения, а уже впоследствии – погодные условия, по словам Председателя регионального Правительства Абдулпатаха Амирханова, стали причинами проблем с подачей воды в столицу республики.
На заседании оперштаба, обсуждая меры по организации водоснабжения жителей Махачкалы и Каспийска, было принято решение увеличить число единиц автотранспорта и точек раздачи бутилированной воды в Махачкале, сформировать маршрутный график подвоза.
Ранее сообщалось о том, что авария на Миатлинском водоеме уже устранена, и частично, по данным администрации Махачкалы, водоснабжение восстановлено.
В Ленинском районе города подача воды будет возобновлена в ближайшие пару часов.