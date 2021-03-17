ЗАМАНА - Ситуацию с перебоями воды обсудили в Правительстве Дагестана

Ситуацию с перебоями воды обсудили в Правительстве Дагестана

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17 марта, 2021. Среда 13:36
Ситуацию с перебоями воды обсудили в Правительстве Дагестана

Изношенность объектов водоснабжения и водоотведения, а уже впоследствии – погодные условия, по словам Председателя регионального Правительства Абдулпатаха Амирханова, стали причинами проблем с подачей воды в столицу республики.

На заседании оперштаба, обсуждая меры по организации водоснабжения жителей Махачкалы и Каспийска, было принято решение увеличить число единиц автотранспорта и точек раздачи бутилированной воды в Махачкале, сформировать маршрутный график подвоза.

Ранее сообщалось о том, что авария на Миатлинском водоеме уже устранена, и частично, по данным администрации Махачкалы, водоснабжение восстановлено.

В Ленинском районе города подача воды будет возобновлена в ближайшие пару часов.

Ситуацию с перебоями воды обсудили в Правительстве Дагестана
Общество

 

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