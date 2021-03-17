Сделать свой выбор и проголосовать за понравившуюся идею сможет любой житель республики старше 14 лет. Проект, набравший наибольшее количество голосов будет реализован.
Руководитель архитектурного бюро Камиль Цунтаев считает, что привлечение горожан к голосованию крайне важное решение. «У Махачкалы, конечно, есть масса проблем. Многие годы город развивался стихийно, не было какого-то стратегического подхода, видения. Для того, чтобы Махачкала стала удобной для горожан, для ее жителей, необходимо привлекать к работе над формированием городской среды урбанистов», - подчёркивает Цунтаев.