Камиль Цунтаев: "Привлекать горожан к голосованию за формирование городской среды необходимо"

Голосование под слоганом «Делаем город комфортнее» начнется на сайте za.gorodsreda.ru 26 апреля и продлится до конца мая. У дагестанцев будет достаточно времени для того, чтобы ознакомиться с площадками, которые предлагается реконструировать в 2022 году и конкретными дизайн-проектами.

Сделать свой выбор и проголосовать за понравившуюся идею сможет любой житель республики старше 14 лет. Проект, набравший наибольшее количество голосов будет реализован.

Руководитель архитектурного бюро Камиль Цунтаев считает, что привлечение горожан к голосованию крайне важное решение. «У Махачкалы, конечно, есть масса проблем. Многие годы город развивался стихийно, не было какого-то стратегического подхода, видения. Для того, чтобы Махачкала стала удобной для горожан, для ее жителей, необходимо привлекать к работе над формированием городской среды урбанистов», - подчёркивает Цунтаев.