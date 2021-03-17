Ранее стороны уже сотрудничали вместе. Как сообщает источник, совместными усилиями в Казани был выпущен смысловой перевод Корана на русский язык «Калям Шариф. Перевод смыслов».
Перевод сборника хадисов «Сахих аль-Бухари» презентуют в Махачкале
- Автор Арслан
- 17 марта, 2021. Среда 11:41
Над переводом хадисов «Сахих аль-Бухари» на русский язык, сборник которых, по данным ИсламДаг, будет презентован в махачкалинском Доме дружбы 27 марта, потрудились шариатские специалисты ДУМ Республики Татарстан и муфтията Республики Дагестан.