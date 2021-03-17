ЗАМАНА - Перевод сборника хадисов «Сахих аль-Бухари» презентуют в Махачкале

Перевод сборника хадисов «Сахих аль-Бухари» презентуют в Махачкале

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17 марта, 2021. Среда 11:41
Перевод сборника хадисов «Сахих аль-Бухари» презентуют в Махачкале

Над переводом хадисов «Сахих аль-Бухари» на русский язык, сборник которых, по данным ИсламДаг, будет презентован в махачкалинском Доме дружбы 27 марта, потрудились шариатские специалисты ДУМ Республики Татарстан и муфтията Республики Дагестан.

Перевод сборника хадисов «Сахих аль-Бухари» презентуют в Махачкале
Общество

Ранее стороны уже сотрудничали вместе. Как сообщает источник, совместными усилиями в Казани был выпущен смысловой перевод Корана на русский язык «Калям Шариф. Перевод смыслов».

 

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