Алексей Серебряков вернулся из Канады в Россию

О том, что звезда легендарного сериала «Бандитский Петербург» накануне был замечен на одной из московских кинопремьер, сообщил информационный интернет-портал Super.

На вопрос журналиста сетевого издания о том, почему герой фильма «Левиафан» решил вернуться на родину, Серебряков ответил, что вовсе и не уезжал из России, а просто вывозил детей поучить.

Напомним, что, будучи в Канаде в 2018 году, актер давал интервью Юрию Дудю, где в своих высказываниях отметил, что сила, наглость и хамство — основные составляющие национальной идеи в России. Тогда, пользователи ютуба посчитали высказывание Алексея Серебрякова оскорбительными и русофобскими.

Отметим, что канадского гражданства актер так и не получил.