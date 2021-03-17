Алексей Серебряков вернулся из Канады в Россию
- Автор Арслан
- 17 марта, 2021. Среда 10:49
О том, что звезда легендарного сериала «Бандитский Петербург» накануне был замечен на одной из московских кинопремьер, сообщил информационный интернет-портал Super.
На вопрос журналиста сетевого издания о том, почему герой фильма «Левиафан» решил вернуться на родину, Серебряков ответил, что вовсе и не уезжал из России, а просто вывозил детей поучить.
Напомним, что, будучи в Канаде в 2018 году, актер давал интервью Юрию Дудю, где в своих высказываниях отметил, что сила, наглость и хамство — основные составляющие национальной идеи в России. Тогда, пользователи ютуба посчитали высказывание Алексея Серебрякова оскорбительными и русофобскими.
Отметим, что канадского гражданства актер так и не получил.
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