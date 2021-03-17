Решение подписать соглашение о сотрудничестве, по данным источника, было принято в связи с тем, что в 2020 году количество гостей из Ивановской области резко увеличилось, и выяснилось, что жители Ивановской области – одни из самых активных туристов в Дагестане.
Дагестан и Ивановская область обменяются туристами
- Автор Арслан
- 17 марта, 2021. Среда 10:18
Разработкой совместных маршрутов стороны займутся согласно документу, подписанному в рамках международной туристической выставки MITTT в московском «Крокус Экспо», сообщает Мирмол.
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