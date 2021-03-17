Дагестан и Ивановская область обменяются туристами

Решение подписать соглашение о сотрудничестве, по данным источника, было принято в связи с тем, что в 2020 году количество гостей из Ивановской области резко увеличилось, и выяснилось, что жители Ивановской области – одни из самых активных туристов в Дагестане.