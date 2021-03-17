В рамках мероприятия, запланированного в регионе на 25-26 марта, медики изучат методы, влияющие на прогноз и течение БАС, обсудят выявление и коррекцию питательной недостаточности.
В Махачкале пройдет конференция для врачей, работающих с редкими заболеваниями
- Автор Арслан
- 17 марта, 2021. Среда 10:02
Редкое заболевание БАС (боковой амиотрофический склероз или болезнь Хокинга), по данным РИА «Дагестан», станет главным направлением конференции, направленной на повышение квалификации медицинского персонала, работающего с редкими заболеваниями.