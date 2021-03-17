Отмечено, что на территории Махачкалы имеется ряд перегруженных объектов, которые, как сообщил источник, и попали в поле зрения делегации.
В Дагестане проходит осмотр электросетевых объектов
- Автор Арслан
- 17 марта, 2021. Среда 09:49
Оценку состоянию ряда объектов, по сообщению Мирмола, дал прибывший в регион с рабочим визитом гендиректор компании «Россети» Андрей Рюмин.
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