ЗАМАНА - В Дагестане проходит осмотр электросетевых объектов

В Дагестане проходит осмотр электросетевых объектов

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17 марта, 2021. Среда 09:49
В Дагестане проходит осмотр электросетевых объектов

Оценку состоянию ряда объектов, по сообщению Мирмола, дал прибывший в регион с рабочим визитом гендиректор компании «Россети» Андрей Рюмин.

В Дагестане проходит осмотр электросетевых объектов
Общество

Отмечено, что на территории Махачкалы имеется ряд перегруженных объектов, которые, как сообщил источник, и попали в поле зрения делегации.

 

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