Ремонт в медучреждении проведут в рамках реализации «Программы модернизации первичного звена здравоохранения», на которую из бюджета выделили около 10 млн рублей.
В центральной больнице Дахадаевского района проведут капремонт
- Автор Арслан
- 17 марта, 2021. Среда 09:45
Два новых фельдшеро-акушерских пункта, а также внедрение в детском поликлиническом отделении бережливых технологий планируется в рамках проведения ремонтных работ в больнице, которая, по данным администрации муниципалитета, не обновлялась на протяжении 35 лет.