В центральной больнице Дахадаевского района проведут капремонт

Два новых фельдшеро-акушерских пункта, а также внедрение в детском поликлиническом отделении бережливых технологий планируется в рамках проведения ремонтных работ в больнице, которая, по данным администрации муниципалитета, не обновлялась на протяжении 35 лет.