ЗАМАНА - В центральной больнице Дахадаевского района проведут капремонт

В центральной больнице Дахадаевского района проведут капремонт

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17 марта, 2021. Среда 09:45
В центральной больнице Дахадаевского района проведут капремонт

Два новых фельдшеро-акушерских пункта, а также внедрение в детском поликлиническом отделении бережливых технологий планируется  в рамках проведения ремонтных работ в больнице, которая, по данным администрации муниципалитета, не обновлялась на протяжении 35 лет.

В центральной больнице Дахадаевского района проведут капремонт
Общество

Ремонт в медучреждении проведут в рамках реализации «Программы модернизации первичного звена здравоохранения», на которую из бюджета выделили около 10 млн рублей.

 

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