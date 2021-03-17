ЗАМАНА - Instagram запретит взрослым пользователям писать сообщения детям и подросткам

Instagram запретит взрослым пользователям писать сообщения детям и подросткам

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17 марта, 2021. Среда 08:36
Instagram запретит взрослым пользователям писать сообщения детям и подросткам

Instagram анонсировал новые правила, которые призваны защитить детей, пользующихся социальной сетью.

Instagram запретит взрослым пользователям писать сообщения детям и подросткам
Общество

Взрослые пользователи больше не смогут отправлять личные сообщения детям младше восемнадцать лет, которые на них не подписаны. Новые правиланачнут действовать ряде стран в данном месяце, а в дальнейшем распростраится на всех пользователей социальных сетей, сообщили в Instagram.

 

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