Взрослые пользователи больше не смогут отправлять личные сообщения детям младше восемнадцать лет, которые на них не подписаны. Новые правиланачнут действовать ряде стран в данном месяце, а в дальнейшем распростраится на всех пользователей социальных сетей, сообщили в Instagram.
Instagram запретит взрослым пользователям писать сообщения детям и подросткам
- Автор Хадижат
- 17 марта, 2021. Среда 08:36
Instagram анонсировал новые правила, которые призваны защитить детей, пользующихся социальной сетью.
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