Instagram запретит взрослым пользователям писать сообщения детям и подросткам

Взрослые пользователи больше не смогут отправлять личные сообщения детям младше восемнадцать лет, которые на них не подписаны. Новые правиланачнут действовать ряде стран в данном месяце, а в дальнейшем распростраится на всех пользователей социальных сетей, сообщили в Instagram.