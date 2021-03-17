Глава города Дербента Рустамбек Пирмагомедов встретился с руководителями школ города

"На повестке: совсем неудовлетворительная работа управляющих некоторых общеобразовательных учреждений. На директоров стали поступать жалобы от бывших сотрудников школ и родителей учащихся. А также, когда я приезжаю в ту либо иную школу без предупреждения, там непременно обнаруживаются серьезные нарушения", - написал в своем Instagram градоначальник.