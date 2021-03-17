ЗАМАНА - Глава города Дербента Рустамбек Пирмагомедов встретился с руководителями школ города

Глава города Дербента Рустамбек Пирмагомедов встретился с руководителями школ города

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17 марта, 2021. Среда 00:16
Глава города Дербента Рустамбек Пирмагомедов встретился с руководителями школ города

"На повестке: совсем неудовлетворительная работа управляющих некоторых общеобразовательных учреждений. На директоров стали поступать жалобы от бывших сотрудников школ и родителей учащихся. А также, когда я приезжаю в ту либо иную школу без предупреждения, там непременно обнаруживаются серьезные нарушения", - написал в своем Instagram градоначальник.

Он отметил, что руководители должны понимать: за нарушением всегда последует наказание. "В случае, если факт подтвердится будем увольнять", - отметил Пирмагомедов.

 

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