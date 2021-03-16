Вертолет погранслужбы ФСБ доставил женщину, у которой начались роды в Хунзахскую больницу

29-летняя Пайнусат Джамалудинова живет в одном из самых отдаленных дагестанских сел, находящихся на границе с Грузией. Добраться до Хушета (Цумадинский район), можно только пешком или на лошади.

Ожидая третьего ребенка, она и представить не могла, что для ее эвакуации в в Хунзахскую больницу придется задействовать вертолет погранслужбы ФСБ. Роды женщины оказались слишком сложными, а эвакуация на вертолете санавиации не возможной по причине погодных условий и ночного времени суток.

Узнав об этом, врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева обратилась за помощью к руководителю республики Сергею Меликову.

За пациенткой был направлен приспособленный к полетам в непогоду вертолет погранслужбы ФСБ. На борту молодую женщину уже ждала медицинская бригада. Примерно через десять минут после приземления вертолета, в Хунзахской ЦРБ Пайнусат родила здорового мальчика весом более 3 килограмм.