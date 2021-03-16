ЗАМАНА - Вертолет погранслужбы ФСБ доставил женщину, у которой начались роды в Хунзахскую больницу

Вертолет погранслужбы ФСБ доставил женщину, у которой начались роды в Хунзахскую больницу

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16 марта, 2021. Вторник 17:36
Вертолет погранслужбы ФСБ доставил женщину, у которой начались роды в Хунзахскую больницу Вертолет погранслужбы ФСБ доставил женщину, у которой начались роды в Хунзахскую больницу

29-летняя Пайнусат Джамалудинова живет в одном из самых отдаленных дагестанских сел, находящихся на границе с Грузией. Добраться до Хушета (Цумадинский район), можно только пешком или на лошади.

Вертолет погранслужбы ФСБ доставил женщину, у которой начались роды в Хунзахскую больницу
Общество

Ожидая третьего ребенка, она и представить не могла, что для ее эвакуации в  в Хунзахскую больницу придется задействовать вертолет погранслужбы ФСБ. Роды женщины оказались слишком сложными, а эвакуация на вертолете санавиации не возможной по причине погодных условий и ночного времени суток.

Узнав об этом, врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева обратилась за помощью к руководителю республики Сергею Меликову.

За пациенткой  был направлен приспособленный к полетам в непогоду вертолет погранслужбы ФСБ.  На борту молодую женщину уже ждала медицинская бригада. Примерно через десять минут после приземления вертолета, в Хунзахской  ЦРБ Пайнусат родила здорового мальчика весом более 3 килограмм. 

 

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