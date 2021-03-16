ЗАМАНА - Врио министра транспорта и дорожного хозяйства РД Ширухан Гаджимурадов посетил Шамильский район для инспекции места обрушения моста

Врио министра транспорта и дорожного хозяйства РД Ширухан Гаджимурадов посетил Шамильский район для инспекции места обрушения моста

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16 марта, 2021. Вторник 14:58
Врио министра транспорта и дорожного хозяйства РД Ширухан Гаджимурадов посетил Шамильский район для инспекции места обрушения моста

В поездке руководителя ведомства сопровождал заместитель Магомед Тагиров, комиссия «Дагестанавтодор» и заместитель руководителя управления ГИБДД МВД РД М. Османов.

Врио министра транспорта и дорожного хозяйства РД Ширухан Гаджимурадов посетил Шамильский район для инспекции места обрушения моста
Общество

«В ближайшие несколько дней выше по течению от моста будет проложена объездная дорога с укладкой железных труб в русле реки Аварское Койсу. Для пешеходов предусмотрят лестницы», -прокомментировал ситуацию СМИ Ширухан Гаджимурадов.
Также руководитель ведомства отметил, что на месте разрушенного пролета будет вмонтирован средний автодорожный разборный мост.
Напомним, Шамильском районе под тяжестью большегрузного транспорта упал пролет моста длина которого составляла тридцать два метра.

 

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