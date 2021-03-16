ЗАМАНА - В Дербенте обсудили вопросы охраны объектов культурного наследия

В Дербенте обсудили вопросы охраны объектов культурного наследия

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16 марта, 2021. Вторник 14:42
В Дербенте обсудили вопросы охраны объектов культурного наследия

Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов встретился с руководителем Агентства по охране культурного наследия РД Махачем Мусаевым. Об этом градоначальник сообщил в своем Instagram.

В Дербенте обсудили вопросы охраны объектов культурного наследия
Общество

Целью встречи стал вопрос археологического наблюдения за масштабной реконструкцией четырех дербентских улиц. Также на повестке дня было обсуждение соблюдения закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и статуса и статуса участка каменной стены, которую недавно обнажило отступившее море.

В рамках встречи, Глава города заявил, что дербентская администрация заинтересована в сохранении памятников культурного наследия на территории Дербента и сделает для этого все от нее зависящее.

 

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