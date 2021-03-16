Целью встречи стал вопрос археологического наблюдения за масштабной реконструкцией четырех дербентских улиц. Также на повестке дня было обсуждение соблюдения закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и статуса и статуса участка каменной стены, которую недавно обнажило отступившее море.
В рамках встречи, Глава города заявил, что дербентская администрация заинтересована в сохранении памятников культурного наследия на территории Дербента и сделает для этого все от нее зависящее.