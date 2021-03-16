Ранее сообщалось о том, что рестораторы с просьбой разрешить осуществлять деятельность в Рамадан в ночное время суток обратились в администрацию Махачкалы, однако в мэрии объяснили, что снятие ограничений не входит в их компетенцию.
В Дагестане отменили ограничения на проведение религиозных обрядов
- Автор Арслан
- 16 марта, 2021. Вторник 11:33
Комментируя данное решение, врио главы регионального миннаца Энрик Муслимов заметил, что никак нельзы отказаться от ношения масок, социального дистанцирования, дезинфеки рук и тому подобного.