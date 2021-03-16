В Дагестане отменили ограничения на проведение религиозных обрядов

Ранее сообщалось о том, что рестораторы с просьбой разрешить осуществлять деятельность в Рамадан в ночное время суток обратились в администрацию Махачкалы, однако в мэрии объяснили, что снятие ограничений не входит в их компетенцию.