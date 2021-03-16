ЗАМАНА - В Дагестане отменили ограничения на проведение религиозных обрядов

В Дагестане отменили ограничения на проведение религиозных обрядов

Автор
16 марта, 2021. Вторник 11:33
В Дагестане отменили ограничения на проведение религиозных обрядов

Комментируя данное решение, врио главы регионального миннаца Энрик Муслимов заметил, что никак нельзы отказаться от ношения масок, социального дистанцирования, дезинфеки рук и тому подобного.

В Дагестане отменили ограничения на проведение религиозных обрядов
Общество

Ранее сообщалось о том, что рестораторы с просьбой разрешить осуществлять деятельность в Рамадан в ночное время суток обратились в администрацию Махачкалы, однако в мэрии объяснили, что снятие ограничений не входит в их компетенцию.

 

Последнее от Арслан

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top