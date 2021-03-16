Владельцы ресторанов добиваются снятия ограничений

С просьбой снять ограничения на осуществление своей деятельности перед началом священного месяца Рамадан владельцы махачкалинских ресторанов обратились в городскую мэрию.

Отметим, что по всей территории Дагестана развлекательные заведения, а также заведения общепита закрыты в ночное время, с 23:00 до 06:00 часов утра.

Так, рестораторы считают, что реализация деятельности в вечерне-ночное время не только позволит верующим махачкалинцам и гостям столицы своевременно совершать вечернее разговение и предрассветный прием трапезы, но и выжить важной отрасли бизнеса, однако в администрации муниципалитета сообщили, что решение принимается оперативным штабом Дагестана по противодействию завозу и распространению новой коронавирусной инфекции.

«Снятие ограничений не входит в компетенцию мэрии», - говорится в сообщении .