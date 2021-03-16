Отмечено, что на счету Эдсона Арантиса ду Насименто, так на самом деле зовут Пеле, 767 голов.
Роналду превосходит легендарных футболистов
- Автор Арслан
- 16 марта, 2021. Вторник 01:03
Оформив хетт-трик в матче 27-го тура чемпионата Италии против «Кальяри», нападающий Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду побил рекорд легендарного Пеле. Теперь, по данным «Газеты.ру», в активе футболиста 770 голов за карьеру.
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