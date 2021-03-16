ЗАМАНА - В Кизляре отремонтируют 50% изношенных водопроводных сетей

В Кизляре отремонтируют 50% изношенных водопроводных сетей

Автор
16 марта, 2021. Вторник 08:21
В Кизляре отремонтируют 50% изношенных водопроводных сетей

Половина всех ветхих магистральных водопроводных сетей в Кизляре будет восстановлена к концу года. Работы будут выполнены в рамках национального проекта «Экология».

В Кизляре отремонтируют 50% изношенных водопроводных сетей
Общество

«Главная трудность подачи высококачественной питьевой воды жителям заключается в изношенности водопроводной сети. Например, износ магистральных водопроводных сетей составляет порядка 70−80%. В текущем году мы вошли в программу „Чистая вода“, являющуюся частью национального проекта „Экология“, и получили 233 миллиона рублей. Мы рассчитываем поменять до конца этого года около пятидесяти процентов ветхих магистральных сетей города, также в два раза прирастить время подачи воды городским жителям», рассказал СМИ глава города Кизляра Александр Шувалов.
По словам градоначальника, подача воды большинству жителей города на данный момент производится 10 часов в течение суток.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top