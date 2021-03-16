В Кизляре отремонтируют 50% изношенных водопроводных сетей

Половина всех ветхих магистральных водопроводных сетей в Кизляре будет восстановлена к концу года. Работы будут выполнены в рамках национального проекта «Экология».

«Главная трудность подачи высококачественной питьевой воды жителям заключается в изношенности водопроводной сети. Например, износ магистральных водопроводных сетей составляет порядка 70−80%. В текущем году мы вошли в программу „Чистая вода“, являющуюся частью национального проекта „Экология“, и получили 233 миллиона рублей. Мы рассчитываем поменять до конца этого года около пятидесяти процентов ветхих магистральных сетей города, также в два раза прирастить время подачи воды городским жителям», рассказал СМИ глава города Кизляра Александр Шувалов.

По словам градоначальника, подача воды большинству жителей города на данный момент производится 10 часов в течение суток.