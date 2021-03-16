По имеющимся сведениям источника, поучаствовать в предварительном конкурсе могут муниципальные районы и городские округи, а также поселения Республики Дагестан.
Ознакомиться с положением и формой заявки можно перейдя по ссылке
Проект "Местные инициативы" объявил о приеме заявок
- Автор Хадижат
- 16 марта, 2021. Вторник 00:19
В Республике Дагестан начался прием обращений для участия в проекте «Местные инициативы», который реализуется в целях оказания поддержки местным административным органам и жителям региона при решении жизненно важных вопросов.
По имеющимся сведениям источника, поучаствовать в предварительном конкурсе могут муниципальные районы и городские округи, а также поселения Республики Дагестан.