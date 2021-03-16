ЗАМАНА - Проект "Местные инициативы" объявил о приеме заявок

Проект "Местные инициативы" объявил о приеме заявок

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16 марта, 2021. Вторник 00:19
Проект &quot;Местные инициативы&quot; объявил о приеме заявок

В Республике Дагестан начался прием обращений для участия в проекте «Местные инициативы», который реализуется в целях оказания поддержки местным административным органам и жителям региона при решении жизненно важных вопросов.

Проект "Местные инициативы" объявил о приеме заявок
Общество

По имеющимся сведениям источника, поучаствовать в предварительном конкурсе могут муниципальные районы и городские округи, а также поселения Республики Дагестан.
Ознакомиться с положением и формой заявки можно перейдя по ссылке

 

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