Проект "Местные инициативы" объявил о приеме заявок

В Республике Дагестан начался прием обращений для участия в проекте «Местные инициативы», который реализуется в целях оказания поддержки местным административным органам и жителям региона при решении жизненно важных вопросов.

По имеющимся сведениям источника, поучаствовать в предварительном конкурсе могут муниципальные районы и городские округи, а также поселения Республики Дагестан.

Ознакомиться с положением и формой заявки можно перейдя по ссылке