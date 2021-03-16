ЗАМАНА - Сеть гипермаркетов "Магнит" придет в Дагестан

Сеть гипермаркетов "Магнит" придет в Дагестан

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16 марта, 2021. Вторник 00:11
Сеть гипермаркетов &quot;Магнит&quot; придет в Дагестан

Продукция сельхозпроизводства Республики Дагестан появится на полках сети гипермаркетов «Магнит». Соответственный контракт был подписан между компанией «Югагрохолдинг» и торговой сетью «Магнит». Содействие в данном вопросе было оказано Корпорацией развития Дагестана.

Сеть гипермаркетов "Магнит" придет в Дагестан
Общество

Согласно договору, компания становится одним из поставщиков торговой сети и принимает участие в торговле через электронную биржу по мере созревания продукции и готовности к отгрузке. «Югагрохолдинг» станет первым дагестанским тепличным сельхозпроизводителем, который начнет прямые поставки собственной продукции в сеть гипермаркетов «Магнит». Член Общественной палаты РД Гасан Османов считает, что приход такого торгового гиганта как «Магнит» это свидетельство тех положительных изменений, происходящих в республике в последние годы.
«Долгое время мировые и российские бренды не хотели иди в Дагестан. Даже в соседних республиках с этим было лучше, чем у нас. Выезжая за пределы региона, ты видел множество привычных глазу компаний и брендов, а в Дагестане их просто не было, для них мы были черной точкой на карте страны», считает член Общественный палаты.
Также Гасан Османов остановился на том, что контракт с «Магнитом» признание качества дагестанских производителей.
«Такие страны как Саудовская Аравия, Катар и Турция закупают нашу баранину. Заходя в магазин «Магнит», где- нибудь в Новосибирске и, отведав «Дагестанское мясо», человек загорится и захочет приехать к нам», говорит Гасан Османов. 

 

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взяты из открытых источников
 

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