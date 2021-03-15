ЗАМАНА - Мечети и храмы Дагестана открылись для массовых богослужений

Мечети и храмы Дагестана открылись для массовых богослужений

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15 марта, 2021. Понедельник 18:54
Мечети и храмы Дагестана открылись для массовых богослужений

В Дагестане с 15 марта возобновят работу храмы  и мечети. Такое решение вынес Роспотребнадзор Дагестана, отметив существенное снижение новых заболеваний коронавирусной инфекцией.

Мечети и храмы Дагестана открылись для массовых богослужений
Общество

Письма с рекомендациями уже направлены руководителям религиозных учреждений. Однако внутри этих объектов прихожанам все также необходимо соблюдать масочный режим. Отметим, оперативный штаб в Дагестане 2 декабря запретил проводить коллективные молитвы в мечетях и храмах, муфтият тогда призвал верующих совершать все намазы дома. По состоянию на 15 марта, за последние сутки тест на коронавирус подтвержден у 38 человек. За последнюю неделю  зарегистрировано 270 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом. 

 

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