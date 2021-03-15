Мечети и храмы Дагестана открылись для массовых богослужений

Письма с рекомендациями уже направлены руководителям религиозных учреждений. Однако внутри этих объектов прихожанам все также необходимо соблюдать масочный режим. Отметим, оперативный штаб в Дагестане 2 декабря запретил проводить коллективные молитвы в мечетях и храмах, муфтият тогда призвал верующих совершать все намазы дома. По состоянию на 15 марта, за последние сутки тест на коронавирус подтвержден у 38 человек. За последнюю неделю зарегистрировано 270 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом.