Эльтавский лес получил статус особо охраняемой зоны

Эльтавский лес получил статус особо охраняемой зоны. Осложнение экологической ситуации, также, в итоге варварской вырубки зеленых насаждений уже больше 30 лет считается одной из больных тем дагестанской столицы.

На сегодняшний день, в результате разбирательств в суде в собственность муниципалитета возвращена часть нелегально оформленных земельных участков на территории леса. Эльтавский лес впервые на протяжении всей историиза историю города получил столь важный статус особо охраняемой территории.

Сегодня, в планах муниципалитета организовать на его территории комплекс инфраструктурных объектов: зоны отдыха для городских жителей, площадки для занятия спортом и детскую игровую зону.