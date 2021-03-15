ЗАМАНА - Эльтавский лес получил статус особо охраняемой зоны

Эльтавский лес получил статус особо охраняемой зоны

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15 марта, 2021. Понедельник 18:46
Эльтавский лес получил статус особо охраняемой зоны

Эльтавский лес получил статус особо охраняемой зоны. Осложнение экологической ситуации, также, в итоге варварской вырубки зеленых насаждений уже больше 30 лет считается одной из больных тем дагестанской столицы.

На сегодняшний день, в результате разбирательств в суде в собственность муниципалитета возвращена часть нелегально оформленных земельных участков на территории леса. Эльтавский лес впервые на протяжении всей историиза историю города получил столь важный статус особо охраняемой территории.

Сегодня, в планах муниципалитета организовать на его территории комплекс инфраструктурных объектов: зоны отдыха для городских жителей, площадки для занятия спортом и детскую игровую зону.

Эльтавский лес получил статус особо охраняемой зоны
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